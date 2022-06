CD&V foreslår at Regjeringen til høsten utarbeider budsjettene for 2023… og 2024

CD&V foreslo onsdag at den føderale regjeringen utarbeider budsjettet for 2023 til høsten, men også regnskapsåret 2024 siden i år vil bli preget av to valgfrister: det føderale og regionale valget om våren og, i oktober, det kommunale og provinsielle valget. seg. valg. .

«Jeg har sittet her en stund og jeg vet at det ikke er lett å lage et budsjett og gjennomføre strukturreformer med valg i vente. Siden 2023 ikke er et valgår, vil det være lurt å ikke også utarbeide 2024-budsjettet. at vi allerede har hovedlinjene. denne høsten», forklarte leder av gruppen i salen, Servais Verherstraeten. I opposisjon mente N-VA ideen som interessant, men lite troverdig når det gjelder budsjettjusteringen som diskuteres, og at den er relatert til en økning i underskuddet på 4.300 millioner sammenlignet med i utgangspunktet. De fleste husket de eksepsjonelle omstendighetene (krise i Ukraina og enestående inflasjon i flere tiår) som krevde en rekke støttetiltak.(Belgisk)