Cedric Crolette og jordbærpaien hans vil slå ut og inspirere spottere | spise

I sentrum av kontroversen: en TikTok-video av influenceren Clara Mars som smaker på en jordbærpai oppfunnet av franskmennene. Konditoren ble inspirert av en fruktkurv for denne svært (veldig?) minimalistiske kreasjonen. «Egentlig, 80 euro, seks personer, prisen sjokkerer meg ikke, den er 13 euro og et sted vet vi hvorfor vi går til Cédric Crolette», kommenterer Clara Mars.

Men hvis prisen ikke plager henne, utfordrer den andre Twitterere som ikke nøler med å si sine meninger uten humor. «Det er en influencer på TikTok som kjøpte Cedric Crolette en jordbærpai for 80 euro. Og hun sier ikke: «Wow, det er dyrt, men det koster faktisk 13,30 euro per aksje». Fetter, dyrt!»

Clara Mars sa at hun var skuffet over desserten i en annen video på TikTok-kontoen hennes. «Jeg forstår hva du betaler for når du betaler den prisen, men hei, jeg er skuffet, sandkaken er faktisk for salt og hjertet for søtt,» innrømmet hun etter å ha spist det knuste bakverket.