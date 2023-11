Cédric Grolets juleinnlegg kritisert på sosiale nettverk: «Det er en svindelposisjon»

Juletiden har begynt, spesielt blant konditorer. Cedric Grolette er intet unntak fra regelen og leverer en klassisk julrekord for årsavslutningsfeiringen.

Stjernekonditoren, spesielt kjent for sin trompe l’oeil, byr i år på en «snømann» i butikkene sine. En original kreasjon sammensatt av kokosnøttmarshmallow, kokosnøttganache, friske mangoterninger, kokosnøttdacquoise og kokosnøttspon.

Den minimalistiske snømann-formede kaken har høstet strålende kritikker på sosiale medier. «Jeg døde av latter. Dette er en svindel i en skala som må oppfinnes for et nytt ord,» skriver den uavhengige kulinariske journalisten Nora Pazzouni (nå X) på Twitter. Og med god grunn, prisen på plata. Vist til 95 euro. Overpriset, men i tråd med luksusbakverket og andre kreasjoner til Cédric Crolette.

Verdens beste konditor i 2018 er kjent for å levere fantastisk realistiske trompe-l’oeil-kreasjoner, med internettbrukere som spotter snømannens utseende uten detaljer.

På den annen side er det ingen kommentar til smaken… «Nei, jeg smaker den ikke, jeg vil heller dø enn å gå til ham, den er *god* og prisene er helt urimelige», bemerker journalisten.

Det er ikke første gang konditoren får kritikk. I juni vakte jordbærterten hans for 80 euro oppsikt på sosiale nettverk: noen få jordbær på tertesiden. Det ble mye parodiert. TikToker Clara Marz delte også sin skuffelse i saken: «Jeg forstår hva du betaler for når du betaler den prisen, men jeg er skuffet over surdeigen, sandkaken er faktisk for salt og midten for søt».

Få kritikere eller influencere overvurderer Cedric Grolette. Den kjente kritikeren Francois Simon hadde Knuste konditoren, og sa at han ikke vil gå tilbake. For ham er prisen ikke verdt det.