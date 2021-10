Cedric Jimenez skjeller ut dem som bruker filmen “Back Nord” som et verktøy: “Er det alt Eric Gemmore sier? Det er paradoksalt.”

Presentert ubestridt i Cannes, Nord -Bagh Var en suksess siden teaterutgivelsen. I Frankrike flørter bildet av Cedric Jimenez med over to millioner kombinasjoner. Løst basert på en sann historie om medlemmer av Marseille Criminal Prevention Unit (PAC) som blir tiltalt for narkotikahandel og bedrageri. Marine Le Pen og fremfor alt Eric Gemmer, som tok turen til Korsika forrige helg, vil annonsere seg selv som presidentkandidat, men når er den viktigste.

I France Inter var Cedric Jimenez spesielt irritert over innløsningen i arbeidet hans. Han husket at filmen hans bare var en fantasi som formidlet et bestemt budskap. «Det er ganske enkelt. Han insisterte. Jeg vil ikke det Nord -Bagh Server deres pseudosekulære propaganda.

Cedric Jimenez mener republikansk presidentkandidat ikke bør ta en film som et eksempel. “Det er ikke alvorlig”, Han opprettholder. Og for å målrette mot Eric Gemmer: “Eric Seymour tar et dårlig eksempel, han illustrerer filmen dårlig. Er det det han har å si? Dette er latterlig. Denne mannen er ikke alvorlig. De bruker denne filmen til å si forferdelige ting, jeg godtar det ikke.