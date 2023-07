Cédric Mercedes kommer tilbake med mer europeiske penger, skuffet over Norge-turen

Dessverre for Cédric Merchez er «aldri to» ikke sant. Den doble europamesteren, bordtennisspilleren fra Budapest (Ungarn) og Rimini (Italia), turnering, reiste til Norge i forrige uke for sin tredje deltakelse. Og han håpet at turen på 3600 km skulle bli lønnsom. Men løpet endte raskere enn forventet. «Min vei ble stoppet i kvartfinalen mot den fremtidige vinneren av arrangementet. Det er synd vi møtte ham så tidlig i turneringen hvor vi ble seedetPlakett pappus. Som dobbel europamester trodde jeg at jeg hadde en enkel timeplan i starten. Men der var det to andre frø i spillet mitt, mens underdogene var alle sammen. I mer enn tretti år av livet har jeg aldri sett en slik …«

Til tross for alt innså A-serien at den ikke var i den beste posisjonen til å prestere. «Jeg har noen personlige problemer. Så jeg vet ikke hvordan jeg skal forberede meg best mulig. For eksempel er trugene mine ikke så ferdiglagde som jeg er vant til. Mentalt var jeg egentlig ikke der. Jeg følte meg alltid litt sen. Det var først etter elimineringene at jeg begynte å spille bra.«

Snart i Luxembourg

Hans tyske lagkamerat Maurice Mann (45-49) utnyttet under dobbeltkampen. «Vi gikk videre til finalen. Så lenge vi spilte mot lagkameratens nivå, var det greit. Vi har vunnet 3-0 hver gang. Men i finalen kjente vi mer på nivåforskjellen. Noen ganger følte jeg at jeg spilte to mot én. På dette nivået kunne vi ikke konkurrere lenge… Skuffende. Men samtidig fornøyd fordi dette er det beste resultatet jeg kunne håpe på i dette laget. Han var overlykkelig over å nå finalen og hente sin første europeiske medalje. Men på min side sier jeg til meg selv at jeg burde si ja til alle og slutte å leke barmhjertig samaritan. For jeg følte det var umulig å vinne.«Tournaisian vil ha et år med refleksjon. Hans neste internasjonale stevne vil være verdensmesterskapet for veteraner i Roma i 2024. Før det vil han fokusere på integrering i sin nye klubb Echternach i Luxembourg.»Dette var problematisk for meg i Belgia. Som 44-åring ønsker ikke Super Division-klubber lenger å stole på meg. I N1 skjedde det ting jeg ikke kunne akseptere… Så jeg fikk denne muligheten til å bli med i Luxembourg. Når jeg er nær den tyske grensen, kjører jeg hver gang. Jeg har ennå ikke sett hvilken posisjon jeg skal spille. Fordi de to nasjonale 1. Logisk nok sa presidenten til meg at vi vil gå sterkere inn. Der er det på et veldig høyt nivå. Bare med serie A. Jeg gleder meg til å starte dette nye eventyret. Når det gjelder rangeringen min i Belgia, kom jeg inn som den beste spilleren i kongeriket. Foran Philip Saive«.