Celine Dion har kansellert alle konsertene sine i Las Vegas

Det var et møte med stor fanfare, men den vakre historien tar slutt. Etter å ha gjort Las Vegas til sitt andre hjem på 16 år, returnerte Celine Dion til spillhovedstaden i begynnelsen av november etter å ha levert 1 141 konserter på Caesar Palace, som hver tok inn rundt 4000 tilskuere og tok en stor jackpot. Når det er sagt, har kanadieren kansellert alle forestillinger planlagt 5. til 20. november, og forestillinger planlagt 19. januar 2022 til 5. februar.

Sangerens helse tillater henne ikke å gå på scenen, ifølge en pressemelding fra de rundt henne. Hun lider av sterke og vedvarende muskelkramper. “Hennes medisinske team fortsatte å evaluere og behandle henne, men symptomene hun opplevde tillot henne ikke å delta på øvelser for det nye showet.”

Denne alvorlige regresjonen har beholdt Celine Dion i alle former. “Jeg er bare glad for å være fri. Hun sa. Teamet mitt og jeg har jobbet med det nye showet vårt i 8 måneder, og jeg kan ikke stå på scenen i november. Han nevner sine partnere som er ansvarlige for å forberede det splitter nye høyteknologiske rommet som driver tjenestene hans, Resorts World. Jeg er så lei meg for å skuffe alle fansen som planla å komme til Las Vegas. Hun lover det, og hun vil raskt ut av det.

I tillegg til sin nye bolig i Las Vegas, skal Celine Dion gjenoppta sin verdensturné Courage, som ble avbrutt av epidemier etter hennes femti forestillinger. Avtalen er satt til 9. mars 20221, med et besøk i Sportspolice i Antwerpen 3., 4. og 6. september neste år, med de to første datoene utsolgt. Disse konsertene ble ikke påvirket da de ble kansellert da dette ble skrevet.