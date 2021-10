Celine Dion, trist av helseproblemer, deler triste nyheter som bekymrer fansen

Mennesker og kongelige

Diva The har kunngjort at hun utsetter sin nye bolig i Las Vegas. Akutte og vedvarende muskelkramper. ” Det var bekymring blant hans følge og fans.

En fryktelig nyhet for de som planla å se henne under hennes nye bolig i Las Vegas: Celine Dion kunngjorde dessverre at hun ikke ville stå på scenen neste måned og i januar / februar 2022.

Mens “Resorts World” ventet på Diva, la hun ut en forvirrende rapport om helseproblemene sine på Instagram, som ville holde henne borte fra stedet en stund: ” Uforutsigbare fysiske symptomer tvinger sangeren til å utsette planleggingen fra 5. til 20. november og fra 19. januar til 5. februar 2022. Hennes medisinske team fortsatte å evaluere og behandle henne, men symptomene hun opplevde tillot henne ikke å delta på øvelser for det nye showet. ”, Kan vi lese.

Sangeren delte en uttalelse delt på sosiale medier med en hjerteskjærende melding: ” Jeg ble hjerteknust av denne situasjonen. Teamet mitt og jeg har jobbet med det nye showet vårt i 8 måneder, og det faktum at vi ikke klarte å stå på scenen i november, gjør meg trist utover ord. Resorts World Las Vegas og mine partnere i AEG har jobbet utrettelig for å produsere dette splitter nye sofistikerte teatret, som er helt fantastisk. Jeg føler meg så dårlig for å slippe dem, og jeg er så lei meg for å bedra alle fansen som planla å komme til Las Vegas. Nå må jeg fokusere på helsen min for å gro raskere … Jeg må komme meg ut så snart som mulig. – Celine xx … “

Mange fans har uttrykt sin bekymring og sendt gode restitusjonsmeldinger til Celine, som ikke er sikker på om “Courage World Tour” som starter i mars 2022 vil finne sted. Vi krysser fingre.