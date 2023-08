Celine Dions gjensyn med sønnen René-Charles: «en uforståelig tilnærming»

Et gap mellom dem. Celine Dion ble ikke bare svekket av sine store helseproblemer. Den 55 år gamle divaen ser forholdet sitt til sin eldste sønn René-Charles smuldre for hver dag. Til poenget uten retur?

«Kaldsvette»

I nyere tid har den franskspråklige pressen malt et uvennlig portrett av 22-åringen. Eddie og Nelsons eldre bror, som ganske enkelt beskrives som en «bad boy» med dårlig selskap, lever et fullstendig oppløst liv i Las Vegas. René-Charles tilbringer overdådig på «Sin City»-kasinoer og ga nylig bort en racerbil for 300 000 euro uten å blinke. Celine Dion lider av Stiff Man Syndrome og ser veldig svakt på forholdet til sin nye kjæreste, Angelique Wegman.

Celine Dion på sitt verste: «Hun forlater ikke engang huset»

Sangeren har nå bosatt seg i Quebec for å gjenopprette helsen, og har fått besøk av sønnen. Men bitterheten råder. «Kommer uten kjæresten sin, som vet å gi mamma kaldsvette, mopper han. For rask til å gjenvinne fatningen for en som lider av lammende kramper.»Vi studerer tett. Privat ville Celine Dion beklage « Ufattelig holdningav barnet sitt.