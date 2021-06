Velkommen

Sommerovergangsvinduet er åpent og klubber jobber hardt bak kulissene.

Ser 10 drømmer falle på rad forrige sesong, begynner Celtic en ny æra under Ange Postcochlo.

Postegoglo, 55, er med på å gjenoppbygge Barclays Club.

Kaptein Scott Brown har gått sammen med Aberdeen som spillerassistent, mens andre store stjerner, inkludert Christopher Azar, Ryan Christie og Otson Edward leter andre steder for deres fremtid.

Endelig berørte Ange Postgoglo i Glasgow i går

PostCoglo har allerede bestemt seg for å beholde den 22 år gamle backen Anthony Rolston i en sesong til, og er nær å akseptere nye vilkår fra kontraktsspissen Lee Griffiths.

Imidlertid, med bare noen få uker igjen før den avgjørende Champions League-kvalifiseringen mot FC Midgeland, vil Postagoglo være opptatt av å sette sitt eget preg på laget ved å bringe inn nye ansikter for å heie fansen på.

Sunsport Glasgow forstår at gigantene har åpnet forhandlinger Hajj sluttet med tenåringsforsvareren Mario Vuskovic på en kontrakt på 5 millioner dollar.

Men den italienske siden møter konkurranse fra Torino om signeringen.

Over hele byen har Steven Gerrard allerede en innvandrergruppe etter at Rangers vant sin første tittel på et tiår.

K.V. Champion Striker Fashion er i bygningen etter å ha signert en forhåndskontrakt med Ostende.

Mesterne vil lete etter en annen midtbanespiller og bred mann når de prøver å gi kvalitet til lagene.

Rangers-sjef Steven Gerrard deltar i Champions League-kvalifiseringen

Imidlertid vil de tape Alfredo Morelos som Porto vil gi et tilbud på 10 millioner dollar på den colombianske hitmannen neste uke.

Andre steder i SPFL har Premiership New Boys Hearts som mål å øke troppen sin før den nye kampanjen, spesielt etter at Talisman Steven Naismith kunngjorde sin pensjon.

Robbie Nielsen var i brann etter en dårlig mesterskapskampanje, og fansen vil klage på topp seks denne sesongen.

Hovedkonkurrentene Hippes vil takle den endelige skuffelsen over den nye Scotland Cup ved å kvalifisere seg til den nye Europa Conference League og legge til nye ansikter.

Mens Northern Aberdeen-supporterne har et fantastisk år under den nye sjefen Stephen Klaus, spiller Hoops-legenden Brunei en nøkkelrolle i parken i og utenfor Pittori.