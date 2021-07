Michael Tomscart (L) fra Danmark og Carl Starbelt Wei fra Sverige (ballfoto av LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix / AFP av Getty Images)

The Scandinavian forventes å avslutte sine fem år på Barclays i sommer med Norwich City-førtallene for sin signering, selv om Newcastle og tidligere A.C. Milan er knyttet til et trekk til 23-åringen.

Asers utgang etter kredittkreppet vil være for kort bak Celtic, med Shane Duffy tilbake til Brighton tidligere i år, med Niran Pitton, Stephen Welsh og Christopher Julian som ryggraden.

Det er håpet at dette vil styrke behovet for alternativer og at klubben vil føre samtaler med Rubin Kasan om signeringen av den svenske internasjonale Carl Starfeld ange Postegoglo for andre sommer.

Lederen mottok allerede nyrekrutteringen Liam Shaw fra Sheffield på onsdag, og med ugle Osas Urhokit gjorde den første overføringen av den australske tiden forrige uke.

Klubben er for tiden i Newport for pre-season trening og møter Hillsborough Club på onsdag.