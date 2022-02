CF Montreal: En ny start i Norge for Clement Boyha

Lørdag 5. februar 2022. 07:00

Montreal – Clement Boyha følte seg ensom da hans tidligere lagkamerater gikk tilbake for å jobbe på den grønne løperen på Olympiastadion i begynnelsen av januar. For første gang på seks år ble han ikke tildelt en uniform i favorittklubbens garderobe.

Med ett år igjen av sin første profesjonelle kontrakt, ble Bayha løslatt av CF Montreal i lavsesongen. Til tross for mindre spilletid de siste to sesongene, er den 22 år gamle tidligere læreren fortsatt håpefull om å få en fast plass i Wilfried Nancys lag.

“Selvfølgelig ble jeg sjokkert over å ikke lenger være i Montreal. Jeg var i akademiet fra jeg var ung og jeg var i stand til å gå til proff … det var sjokkerende å ikke være der lenger,” gjentar han.

“Da forrige sesong startet, var det så annerledes å se dem spille uten meg, jeg tilbringer ikke lenger dagene mine med mine gode venner. Jeg var med dem for lenge siden, og nå ser jeg dem på avstand. Jeg snakket med dem om det, jeg savnet dem.”

Paiha kunne imidlertid ikke alltid være nostalgisk. «Jeg måtte tenke på meg selv også», forsto han raskt. Da han stille snudde seg til sitt gamle liv, var agenten hans opptatt med å finne en ny Lansing-pute til ham bak kulissene.

Dørene åpnet seg i Europa og kort tid før vinterens internasjonale utvekslingsvindu ble stengt sluttet Bayiha seg til HamKam, et lite navn for HamKameratene, en norsk klubb som har rykket opp til første divisjon av NM for første gang siden 2008. Der fant han den beste muligheten til å få den visjonen som trengs for å komme videre til det høyeste nivået i spillet sitt.

Ved ankomst mandag til Hamar, en liten by i «Saint-Teresa-størrelsen» nord for Oslo, håpet Peiha på en betryggende velkomst fra tidligere landslagsspiller Julian Dunn. eventyr. Han trente tre ganger i uken før han deltok i det nye lagets første sesongkamp på fredag. Brukt gjennom andre omgang ga han den siste assisten til det avgjørende målet i 2-1-seieren over tredjedivisjonsklubben.

«Jeg hadde intensjonen om å finne en klubb som ville gi meg en god sjanse til å bevise meg selv, jeg får denne muligheten til å vise hva jeg kan. Nå som jeg har det, tenker jeg ikke på det lenger. [à Montréal]. Nå har jeg én ting i tankene, og det er virkelig å uttrykke talentet mitt, det er alt. ⁇

Bayha har allerede sett Hamcomb spille 3-5-2 og holde sine spillere i samme posisjon som Nancy foreslo i Montreal. Etter å ha vært på høyresiden og prøvd å konkurrere med Zachary Brault-Guillard i to år, vil treningsvingen prøve å ta plassen sin. Hans viktigste kandidat til startposisjonen er Alexander Melkelvis, en 32 år gammel lokal spiller som har tilbrakt hele livet i den norske ligaen.

“Han er veldig erfaren, det er en god kamp. Men jeg kom med viljen til å spille. Den som kommer foran meg kommer med viljen og lysten til å spille.

Bayhia har bare hatt noen hundre minutter på å fukte føttene de siste to sesongene. Hans 2020, preget av ankomsten av Theory Henry og håndteringen av en epidemi, slet han med å kontrollere en ny karakter, men holdt seg frisk. I fire opptredener på banen spilte han ikke en gang en kamp lik en hel kamp.

Forrige sesong fylte ankomsten av en trener som var kjent med klubbens trenerstruktur og spillerne som forlot den ham selvtillit, noe som viste seg å være ubegrunnet. Han fikk bare tre starter, inkludert en ved det kanadiske mesterskapet.

“Jeg skal ikke skjule for deg at jeg trenger flere minutter hvert år. I mitt første år er jeg mer enn de andre. De to siste, jeg ville ha disse minuttene, de kom ikke. Det er valget til de andre. trenere. Sørg for at jeg har mer disiplin og alltid har samme mål. Jeg må føle meg bra mens jeg spiller, mitt første mål var å få denne tilliten fra treneren og forlate meg.

«Jeg skulle ønske Wilfried stolte mer på meg, det er helt sikkert», fortsetter han. Verken han eller Theory Henry var en bar, men han kjente meg godt, så selvfølgelig, ja, jeg forventet at det skulle være noen minutter til. Det var hans avgjørelse. Jeg prøvde å endre den avgjørelsen, men han valgte. Selvfølgelig ble jeg skuffet. Det var frustrasjon, men det var næringslivet. Det er ett eller annet. ⁇

I Montreal er det en annen. Bayha tror nå ting vil bli annerledes for ham i Skandinavia. Den nyansatte er to måneder frem i tid for å bekrefte sin stilling i den nye troppen. Elitzer-sesongen starter 2. april.