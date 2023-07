Champagne, La Fnac kutter iPhone 14 Pro-prisene

vil bare vises 1 119 euro i dag i stedet for 1 329 euro (-15 % eller en besparelse på 210 euro), iPhone 14 Pro er til salgs på La Fnac. Tilbudet er en del av Sommersalget og Fnac-dagene. Unødvendig å si, vil lagrene gå tom veldig raskt til denne prisen.

256 GB-versjonen av samme maskin er oppført til € 1 249 i stedet for € 1 459, som er billigere enn Apples 128 GB-versjon (€ 1 329). Alt i alt kan du doble lagringsplassen for mindre…

Regn med iPhone 14 Pro 512 GB, 1 509 € i stedet for 1 719. Til slutt, med 1 TB lagringsplass, selger La Fnac beistet for 1 769 € i stedet for 1 979.

Hvorfor vi elsker iPhone 14 Pro

Med iPhone 14 Pro har du også sjansen til å dra nytte av et bedre bakkamera. Den er faktisk utstyrt med tre unike sensorer. En av dem er et teleobjektiv med en definisjon på tolv megapiksler, som er kjent for sin evne til å ta nærbilder. Den kan for eksempel brukes til å forevige maursvermer. Sammen med dette objektivet er en ultra-vidvinkelsensor, igjen tolv megapiksler. Til slutt, når det gjelder bildebehandling, vet du at iPhone 14 Pro har et førtiåtte megapikslers vidvinkelkamera på baksiden og et kamera for selfies foran.

Til slutt bør du også vite at iPhone 14 Pro har falt toppen av tidligere modeller. Dynamisk øy. Så ikke bli overrasket over å finne denne lille «pillen» på toppen av platen.

Alt i alt, hvis du ønsker å få det beste fra Apple, bør du vurdere iPhone 14 Pro når den er til denne 15 % reduserte prisen. En ellers sjelden kampanje.