Champions League: AC Milan finner feil igjen og slo Napoli (1-0)

Rossonero-trener Stefano Piolo stilte overraskende med de samme elleve som lærte Napoli for ti dager siden (4-0).

Med sin toppscorer Victor Osimhen og hans vanlige innbytter Giovanni Simeone ute skadet, satset Luciano Spalletti endelig på Elgeif Elmas, treneren som ønsket å spille mot Totti i Roma for snart tjue år siden.

I milaneserregnet startet Napoli sterkt etter femti sekunder med en stor første sjanse: Kwicha Kvaratskelia arvet en ball som ble dårlig klarert av milaneseren Rade Krunik, men georgieren snublet bosnieren som kom tilbake i katastrofe for å redde foran linjen hans.

En feilfri mignon

Mike Mignon jobbet deretter med å ta ut to kraftige skudd fra Anguiza (4.) og Piotr Zielinski (12.) da kampen begynte å kvele for Rossoneri.

Leo vekket Milan med et av sine snikkjøringer, etterfulgt av et rasende spark som traff hjørnestolpen.

Knekt inn en ny perfekt kontra fra Naples Rossoneri, lansert av Brahim Diaz etter en høytsvingende heading. Etter en serie løp med Leo, avsluttet Bennazar med et tørt slag som bare Alex Merrett kunne røre.

Milaneseren kunne ha sluppet unna før pause, men Simon Cager så headingen sprette fra stanga (45 + 3.).

Ikke langt unna Elmas Mignon da han kom tilbake fra Napoli-garderoben, som avanserte litt (50.), og forsøkte deretter å reagere med Di Lorenzo med et avvist skudd (53.).

Men Spallettis spillere gjorde ikke sin vanlige fysiske innvirkning, det samme var Kvaratskelia, som var fanget i Lombard-forsvaret. Anguissa betalte dyrt for det, advarte to ganger på fem minutter for to desperate taklinger på Theo Hernandez, som var ute i full fart (70., 74.).

På ti presset Napoli mot alt, men Di Lorenzo (87.) falt til en upåklagelig Mignon til slutten. Napolitaneren Diphosi ber nå om å bli frisk av Osimhene om seks dager.