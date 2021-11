Champions League – Clement etter tap mot Leipzig: “Dette er mitt ansvar”

Etter Brooke Clubs tøffe nederlag mot Leipzig (0-5) i Champions League onsdag kveld, tar treneren sitt ansvar i sin serie.

Med Eder Palanda på banen i tillegg til de tre forsvarsspillerne, var det kun fire forsvarsspillere på papiret i løpet av kampen.

“Charles de Gettelere, sammen med Nova Long og Boss Dost, var målet for det fremre angrepet. Det viste seg imidlertid å være veldig skuffende. Det er mitt ansvar: det er mitt valg å gå denne veien. Det føles som en krise. Nå er tiden inne for å jobbe hardt, for det er mulig. Spillerne mine har bevist det“, kommenterte treneren etter nederlaget.

“Det er tross alt alltid lett å snakke, men å være enig med en motstander er definitivt ikke målet. Vårt mål er å motvirke dem med et offensivt angrep. Spillerne var utålmodige da de var om bord under trening. Så vi bør ikke gjøre dette spillet til en taktisk historie, det handler om en maktkamp og bør ikke eliminere vertikaliteten til spillet deres. I første omgang sviktet alt totalt. For det andre så jeg en forbedring, det kom en reaksjon, men vi må være ærlige, publikum vil heller ikke komme videre“, Igjen analyserte Clement.

Krise utvikler seg i Club Brook. “Dette blir den største skuffelsen i treningskarrieren min, men det betyr ikke at jeg gir opp. Jeg vil heve hodet, mot jenk allerede på søndag. Det er fotball: du kan være mot veggen, men hvis du svarer riktig, vil det snart bli annerledes. Vi må reagere og vise at vi kan gjøre det bedre i kveld“.