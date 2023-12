Champions League: Det blir ti belgiske spillere i 16-delsfinalen

Alle de åtte møtene onsdag kveld vil avsi endelige dommer. Spesielt i gruppe F hvor PSG, Newcastle og Milan fortsatt kan kvalifisere seg. Men for bekymrede belgiere har den siste spenningen falt allerede denne tirsdagen.

Uten Mertens

Champions League: Manchesters rekord ugjort, Benfica i Europa League, virkelig mangelfull, men Union vinner i Berlin

Kveldens store spenning kom fra gruppe A, hvor København, Galatasaray og Manchester United alle kunne slutte seg til Bayern München, bortsett fra Napoli sin kvalifisering som raskt ble avgjort mot Braga (2-0). Vi måtte vente til timegrensen i begge kampene før situasjonen ordnet seg og FC København slo Gala for å bli nummer to.

Dries Mertens, som kom inn etter Danmarks scoring, ble nummer tre og skal konkurrere i Europa League-sluttspillet. Det betyr at Manchester United ble eliminert fra sisteplass etter å ha blitt beseiret av Bayern (0-1).

Dries Mertens ble beseiret av København.

Av de tolv belgierne som kom inn i gruppespillet, var det bare én annen som ikke klarte å kvalifisere seg: Todi Lukebago. Sevilla FC-vingen – som vil gå glipp av konkurransen i seks til åtte uker etter å ha pådratt seg en skade – så laget sitt avslutte kampanjen med et nederlag mot Lens (2-1) denne tirsdag kveld. Så det skal ikke nektes i Europa League heller.

Axel Witsel (Atletico Madrid), Kevin De Bruyne og Jérémy Doku (Manchester City), Loïs Openda (Leipzig) har allerede kvalifisert seg til lagets kamp denne onsdagen (Doku og KDB ute). Ditto for gårsdagens motstandere Leandro Drossart (Arsenal), Johan Bakayoko og Jorbe Vertesen (PSV), men alle tre kvalifiserte seg. Thomas Meunier og Julien Duranville (Dortmund), samt Thibaut Courtois (Real Madrid), kan dukke opp i andre runde, til tross for at de ikke spilte i gruppespillet på grunn av skader eller ikke registrerte seg.

Verdesen, helten i begynnelsen?

Overgangsvinduet i januar risikerer å endre situasjonen. Vi vet at Thomas Meunier kan forlate Dortmund hvis han får sjansen, men han er ikke den eneste. Yorbe Vertessen lukker heller ikke døren ved avreise. «Min prioritet er å vinne her, men jeg holder alltid mulighetene mine åpne,» forsikret han til RTL denne tirsdag kveld, selv etter at han scoret et flott mål mot Arsenal (1-1).

En kamp med Noah Long og Hirving Lozano, for øyeblikket skadet og forventet å komme tilbake snart, kan virkelig forbedre utholdenheten hans. Uansett har han to ganger bevist at han fortjener mer enn en jokerplass (han var avgjørende i Sevilla for to uker siden).

Totalt blir det ti hvis ingenting endres. Den beste totalen siden 2019/2020-sesongen så fjorten kvalifiseringskamper. Forrige sesong var det «bare» ni som skulle tilbringe vinteren i Champions League ( Brooks ikke medregnet), men sju av dem nådde semifinalen: uhørt for Belgia. Kan du gjøre det bedre i år? Trekningen av de åtte duellene 18. desember vil allerede gi en del av svaret.