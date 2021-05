Champions League-finale: UEFA må bestemme om de vil endre spillet for Wembley

Wembley spilte sist i Champions League-finalen i 2013, med Bayern München som slo Borussia Dortmund

UEFA skal avgjøre innen onsdag om Champions League-finalen kan flyttes fra Istanbul til Wembley på grunn av reisebegrensninger.

Styrende organ for europeisk fotball vil møte møter med britiske myndigheter og fotballforbundet mandag for å diskutere muligheter for finalen.

Chelsea møter Manchester City i finalen 29. mai.

Men fortsatt Fans har fått beskjed om å ikke reise Etter at Tyrkia ble lagt til Storbritannias reiseliste.

Med Wembley Championship-sluttspillfinalen planlagt til 29. mai, er det et problem å løse. Det er imidlertid forstått at EFL vil vurdere å flytte konkurransen hvis UFA blir spurt, og teamet vil ringe den endelige samtalen.

Storbritannias statsborgere som kommer tilbake fra landene på rødlisten, må isoleres i 10 dager på et hotell som er godkjent av myndighetene.

Slik isolasjon vil ha innvirkning på spillerne som er involvert i Euro 2020, som starter 11. juni.

Hvis finalen flytter til Wembley, bør den britiske regjeringen være fleksibel når det gjelder å tillate folk å komme inn i Storbritannia, med ulike interessenter som forventes å delta.

Et av spørsmålene som er under overvei er forstått som isolerte unntak, men det er ennå ikke tatt noen avgjørelse.

Fredag ​​sa transportsekretær Grant Shops at landene på Covit-19-rødlisten ikke burde besøkes “bortsett fra i de mest ekstreme tilfellene”.

Han la til at regjeringen er klar til å være vert for spillet i Storbritannia.

UEFA hadde håpet å gi begge klubber 4000 billetter hver til kampen, som skulle finne sted på Ataturk Olympic Stadium.

Butikker sa at fotballforbundet var i samtaler med Ufa om å endre spillet, men at det “til slutt var slutt for Ufa”.

Manchester City-fangrupper har kunngjort at Chelsea-supportere vil møte Foundation UEFA, og krever at finalen skal overføres til England, mens de fornyer samtalene om å flytte spillet fra Istanbul.