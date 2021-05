Champions League ft Liverpool vil ikke slutte å signere i tre perspektiver

Liverpool må møte den svært realistiske forventningen om å konkurrere uten Champions League-fotball neste sesong, og dette vil påvirke hvordan klubben oppfører seg i overføringsmarkedet i sommer.

J ர்க rgen Globe Det har blitt antydet at det å avslutte de fire første plasseringene ikke burde forårsake mange problemer, men det kan påvirke rekrutteringen, og de røde kan målrette mot en annen type spiller.

I stedet for å jakte på spillere fra klubber som konkurrerer på toppen av Europa, Liverpool I stedet kan du identifisere ferdigheter som for øyeblikket spiller litt lenger nede mens du har ferdigheter i verdensklasse.

Ryktene sier at klubben vil være i et fremovermarked i sommer, hvem kan Røde Er det målrettet og trygt uansett om Champions League-fotball foregår på Anfield neste sesong?

Tony Malone (PSV Eindhoven)

Liverpool har unngått forhandlinger med Mino Riola de siste årene, men Tony Malone kan være startspilleren for forholdet mellom klubben og agenten.

Den nederlandske spissen flytter for øyeblikket til PSV Eindhoven som unggutt fra Arsenal i 2017, og han har scoret 38 ERTVC-mål, i snitt hvert 117. minutt.

Denne sesongen har vært den beste for ham så langt; Han er for øyeblikket på 17 mål – ingen vises fra straffemerket – og han har spilt inn syv assist, som fanger hans to-punkts risiko.

Som Mohammed Salah Og Sadio Mane, Malen er i stand til å presentere en scoretrussel, samtidig som det gir muligheter for lagkameratene å finne nettet.

Selv om den fremdeles er 22 år gammel, ser den slu spissen ut til å være godt egnet for Klopps fotballmerke hos Mercedes, og hvis han får sin nåværende klubb, vil han være oppnåelig.

Batson Dhaka (Red Bull Salzburg)

Patson er en spiller fra Dhaka som snakker i samme åndedrag som Earling Holland, av helt spesifikke grunner.

Begge spissene har tilbrakt tid på Red Bull Salzburg – der Paca for tiden er under kontrakt – og de har vist en meget avansert evne til å bli isolert med den østerrikske Bundesliga.

Som et resultat flyttet Holland til Borussia Dortmund, men Dhaka har ennå ikke byttet bryter. Han er nå 22 år gammel og det virker usannsynlig at han når taket i Holland, men han har scoret 24 seriemål så langt denne sesongen, det samme antallet han spilte inn forrige sesong.



Det har skjedd et mål for mesteren hvert 74. minutt siden starten av forrige sesong, og det er derfor det er slik interesse for tjenestene hans.

Dhaka skyter med utmerket frekvens, han presser ballen aktivt, og han er rask nok til å skape problemer for høye defensive linjer. Salzburg-mannen er for ung i lov, gitt Takumi Minaminos kamp i Merseyside for å ha bekymringer rundt tilpasningen, men han kan vise seg å være et kupp for en klubb som ønsker å ta en risiko.

Robinha (Leeds United)

Robinha er et annet talent som kan gi en interessant løsning på Liverpools angrepsfelt.

Brasilianeren er rask på bakken og på venstre fot – noe som antyder at han kan være i stand til å kutte fra høyre side som Salah – og i sin første kampanje i England scoret han seks mål og registrerte seks assist fra 23 starter.

Robinha er for tiden åttende i Premier League for total nøkkelpasninger bak Bruno Fernandez, Mason Mount, Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Son Hyung-min, Pedro Neto og Luke Shaw. Skudd.

Han er 14. på bordet for totalt skudd, etter å ha oppfylt kravene til Marcelo Pizzas nådeløse spillestil siden han flyttet fra LQ1 i fjor sommer.

Hans fysiske dyktighet vil sannsynligvis tiltrekke Liverpool oppmerksomhet, og han har veldig høyt tak, og det kan oppnås på Anfield under Klopps hjelp, med bare en anstøtestein for at kontrakten hans løper frem til 2024.

Andre Silva (Eintrach Frankfurt)

Andre Silva er radarspissen for øyeblikket.

Portugiseren signerte i fjor A.C. Flyttet fra Milano til ca m 3 millioner, men han har scoret 25 Bundesliga-mål denne sesongen, og den italienske klubben angret avgjørelsen, og droppet den til 19 eksklusive straffer.

I de fem beste ligaene i Europa har bare seks spillere scoret flere ikke-straffemål enn Silva denne sesongen: Robert Lewandowski, Holland, Lionel Messi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo og Killian Mbabane.

Silva er den mest entusiastiske skytteren i Tyskland med 3,4 forsøk på 90, et nivå gjennomsnitt med Liverpools mest aktive snikskytter i Premier League denne sesongen.

Han vil presentere FC Porto Academy-utdannede Globe med ønsket om å stille en mer tradisjonell spiss sammenlignet med Roberto Firmino, som er kjent for å forvandle denne karakteren ved å slippe dypt inn på midtbanen og la andre score.

Silva er 25 år i Liverpool, men kontrakten hans utløper i 2023, og ryktene går om at Frankfurt er klare til å godta rundt 30 millioner dollar for tjenestene hans i sommer.