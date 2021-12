Champions League: Karasko-kvalifisering til tross for oppsigelse, Origi-scorer, spiller med Hazard Real (videoer)

Alle tre lagene kan gå videre til 16. runde, bare nest etter Liverpool (18 poeng, 1.). Til slutt slo Atletico Madrid FC Porto 1-3 for å vinne den andre billetten (7 poeng, 2.). Blant Colchoneros ble Yannick Carrasco (67.) eliminert. Alle målene falt i andre omgang da det bare var ti spillere på begge lag, og Wendell ble eliminert fra Dragons like etterpå for Karasko (70.). Antoine Griezmann (56.), Angel Correa (90.), Rodrigo de Paul (90. + 2) sørget for seier til Atletico og Sergio Oliveira (90. +5, 1-3) reduserte for Dragons (5 poeng, 3.). AC Milan fikk en god start mot Liverpool takket være Figo Domori (29., 1-0), Mohamed Salah (36., 1-1) og Djokovic Origi (56., 1-2). Rossoneri (4 poeng, 4.), Alexis Saelemaekers ut (59.), Origi pure Fabinho (80.) ut.

Takket være Sebastien Holler (8., 1-0), Anthony (42., 2-1) og David Neres, er det ikke lenger noen spenning i gruppe C da Ajax slo Sporting Portugal 4-2 og noterte maksimalpoeng (18). (58., 3-1) og Steven Perquis (62., 4-1). Nuno Santos (22., 1-1) og Tabada (78., 4-2) scoret for Lisboa-klubben, selv om de var uavgjort med Borussia Dortmund (9 poeng, 9 poeng) for å sikre andreplassen (9 poeng). 3.). Nitti minutter senere ble Axel Witzel og pause Thomas Munier byttet ut, men uten Thorgan Hazard scoret Borusen 5-0 mot Besiktas og Michi Patsuoy. Donald Malone (29, 1-0) startet scoringen, mens Tyrkias forsvarsspiller Wellington (43.) ble utvist. Marco Reyes (45. + 2p, 53.) og reservespiller Erling Holland (68., 81.) feilvurderte det tyrkiske laget og det tok ingen poeng.

Tony Cruise (17.) og Marco Asensio (79.) hjalp alle Real Madrid (15 poeng, 1.) til en 2-0 seier over Inter Milan (10 poeng, 2.) i gruppe D. De fant seg selv i en alder av ti etter oppsigelsen av Niccolo Barella (64.). Hos Merengues sto Thibaut Courtois på mål og Eden Hazard kom inn i kampen (80.). I en annen kamp splittet Shakhtar Donetsk og Sheriff Draspole (1-1). Fernando scoret for ukrainerne (40., 1-0) og Bopan Nikolov for tilskuerne (90. + 3, 1-1). Sheriff (7 poeng, 3.) vil spille i Europa League og Shakhtar vil fullføre sin europeiske kampanje (2 poeng, 4.).