Champions League: Lukaku gjør det igjen for et perfekt Inter

Som i forrige runde, scoret den røde djevelen et mål som kan vise seg å bli avgjørende for kvalifiseringen. Milanis forlot dermed Lisboa med 0-2.

Av Rocco Minelli

Publisert 04.11.2023



Romelu Lukaku gjorde det igjen. I den 62. for Dzeko, som hadde utlignet en plass i Inter elleve dagen før (og var godt inne i kampen), var belgieren igjen feilfri fra elleve meter (82., hånd). Jono Marios feil ble rapportert til dommeren av VAR). Og han feiret på sin egen måte (finger i munnen og militær hilsen) uten at vertspublikummet denne gangen ble tolket på en dårlig måte som Juventus-turen (som han appellerte til å stenge området hans. Stadion…) da det ble utlignet i ekstraomganger i den første semifinalen i den italienske cuppen. Men tirsdag kveld brakte roen til «Big Rome» mer enn håp til Inter-leiren: da målet var 0-2, ga belgieren laget sitt en solid sjanse til semifinalen, muligens 100 % italiensk (motstanderen). vil komme ut av kampen mellom Milano og Napoli). Ja, for Inter hadde tidligere scoret gjennom Parella i det 51. minutt (0-1).



