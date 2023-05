Champions League: Manchester City slo Real Madrid for å nå finalen

Manchester City kvalifiserte seg til Champions League-finalen ved å dominere Real Madrid (4-0). Pep Guardiolas menn startet kampen flatt og tok en 2-0 ledelse i det 37. minutt etter to scoringer fra Bernardo Silva. The Citizens tok deretter ledelsen i andre omgang og la til et tredje mål i det 76. minutt med en Akanji-heading som ble avvist fra Courtois og Milidao. Alvarez avsluttet jobben med en flat høyrefot på overtid. Etter uavgjort 1-1 i den første kampen på Bernabeu gikk City videre til finalen på hjemmebane.

City la mye press på Madrid-forsvaret og skapte noen store sjanser, inkludert en headingHolland stoppet Respektfull Den 13. I den 21. tvang Holland igjen Courtois til en eksepsjonell redning med en ny krysset heading.

De Borger Finn endelig feilen den 23. De Bruyne å finne ut Bernardo Silva En strålende pasning i gapet. Portugiseren rykket ikke og lurte Courtois med et skudd på den nærmeste stolpen.

Real svarte med et langskudd Cruise Men tyskeren så dessverre ballen treffe tverrliggerenEderson (35.)

Men City tar pause minutter senere Greelish å finne ut Gundogan I rektangelet. Tyskeren prøver lykken, men skuddet hans blir avvist. Ballen spratt imidlertid tilbake til Bernardo Silva, som tok ledelsen og satte ballen i nettmaskene (37.).

I starten av andre omgang tok City tilbake ledelsen og la ballen litt til Marengs Men som ikke bruker det riktig.

I 73 gikk City så nære som 3-0. Holland henter ballen i boksen etter å ha tatt en pause fra Gundogan. Men nok en gang kolliderer nordmannen med Courtois, som avverger ballen over tverrliggeren.

Noen minutter senere går ballen inn for tredje gang Himmelblå. De Bruyne på et frispark fra venstre, Akanji Kutt fra hodet ved første post, motstår han å sende Hæren selvmål (76.).

Madrid har et stort angrep i hodet og sliter med å være farlige, og City kommer igjennom med to innbyttere for å fullføre resitasjonen i tillegg. Foden Spyd Alvarez Bak den virkelige sikkerheten. Den argentinske spissen avleder skuddet sitt forbi Courtois med høyrefoten.

