Champions League: På reise til Norge utfordrer PSG en motstander uten sidestykke

Støttet av en av de største supermarkedskjedene i landet, ønsker Kolstad å bli den nye bastionen for europeisk håndball. I sommer overgikk han seg selv ved å rekruttere countrystjernen, eks-parisiske Sander Sacosen, for å forlate Kiel og returnere til hjembyen. Norske mestere for første gang på våren fant Kolstad Champions League med en balansert rekord på tre seire (Kiel, Seket, Pelister) til like mange tap (Aalborg, Zagreb, Kielce) så langt.