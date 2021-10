Champions League – Pep Cardiola: “Vincent ga meg råd om Company Brugge”

Manchester City FC blir lett pålagt på plenen i Brugge (1-5) I forbindelse med den tredje dagen i Champions League. Og Pep Cardiola Det var en taler klar til møtet: “Jeg kommer ikke til å undervurdere Brugge. Jeg kjenner dem godt. Jeg vil avsløre en hemmelighet som jeg har talt Vincent Selskap. Han var et godt råd for meg, og jeg fikk informasjon fra ham. Han kjenner Brugge bedre enn meg. Han fortalte meg at de siste 30 meterne hadde gode lagkamerater, og de hadde raske forsvarere, spesielt venstreback.“.

Citizens -treneren var fornøyd med spillet som ble foreslått av teamet hans: “Jeg synes vi spilte en god kamp på mange måter. Vi har ikke lov til å spille spillet deres“.

Men Pep Cardiola trodde ikke at returen ville være lett: “To uker fra turen til Manchester skiller oss, jeg tror det sikkert Philip Clement Justeringen kommer til å gjøre. Det samme for oss. Dette blir nok et spill. Etter min erfaring tror jeg bestemt at dette ikke vil være det eneste spillet. Den tredje og fjerde dagen mot samme motstander er alltid forskjellige. De er stolte, de kommer til å se kampen og se hva de kan gjøre bedre. Du bør forberede deg så mye som mulig og prøve å ta tre poeng. Hvis vi tar tre poeng med 9 poeng når det er to poeng, vil det være praktisk talt identisk med det vi fortjener.“.

Sannheten om den ene dagen er ikke sannheten den neste, og Pep Cardiola vil ikke ta lett på den andre etappen.

