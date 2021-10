Champions League: Pique leder Barசாa til deres første seier

Katalanerne følte seg nummen og fortsatt febrilske etter å ha stoppet for å gå inn i kampen to ganger, og var trege med å gå inn i kampen onsdag kveld. Og i det 37. minutt startet Gerard Pique, en veteranspiller som ble glemt i det fjerne, igjen med en tallerken fra høyrefoten for å gi vennen Jordi Alba seieren til familien.

Men denne knappe seieren over en lavmælt motstander på papiret var ikke nok til å tilfredsstille Barcelona-fansen og treneren Ronald Koeman, som trengte å finne raske løsninger på returkampene i C1-gruppespillet … og før det. , For resepsjonen. Real Madrid i sesongens første Classico søndag.

Det tok på seg et mål å varme hjertene til de 45 968 supporterne som var på Camp Nou onsdag kveld, et tilfeldig besøk da alle restriksjoner ble opphevet på Europas største stadion (99 000 seter).

Minimum service

Etter en veldig rolig første periode, stoppet av noen hoder utenfor målet fra Sergino Test (2.) og Luke de Jong (18., 36.), begynte Bluegrana-fansen å applaudere i litt over ett minutt. Anshu Fathi forlot benken for å varme opp.

Barcelona har erstattet Prodigy Luke de Jong, og erstattet hans lagkamerat og venn Kavi (17 og 76 dager), som ble den nest yngste spilleren i Barcas historie til å starte Champions League-kampen mot Fatia i september mot Forti. I 2019, 16 år og 321 dager.

Den katalanske spissen Gerard Pique, som ble Bar பார்as seniorscorer på C1 onsdag etter 34 og 260 dager, var helt annerledes i alder. Målet tillot Roberto Carlos å være den mest produktive forsvarsspilleren i Champions League-historien med 16 mål.

Med denne seieren satte katalanerne slutt på tre tap på rad på Camp Nou i C1, og startet 4-1 på Paris SG i den 16. første runden i februar i fjor.