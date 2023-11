Champions League: PSG tapte i Norge

PSG Håndball faller denne onsdagen i Trondheim, i Nord-Norge, hvor det franske damelaget skal spille andre etappe av verdensmesterskapet i begynnelsen av desember. Han er under radaren til et lite kjent norsk lag, men det er noe som må sees for å bli sett. Etter en god første omgang drakk PSG buljongen i andre periode, og tapte enda mer (36-31). Paris vil ikke ha gode minner fra dette første ansikt til ansikt med Kolstad.

Etter å ha scoret et mål for Kiel og i en utsolgt kamp for første gang i historien, ble Kolstad plutselig en seriøs utfordrer til kvartfinalen i denne Champions League, eller en plass i de fire siste.

Dette er en må-vinne-kamp for PSG i kampen om de to øverste plassene i gruppe A, som tilsvarer direkte overgang til kvartfinalen i Champions League. Lettere skrevet enn i praksis: Kolstad ønsker å gjøre seg bemerket på den europeiske scenen. Den fortsatt lite kjente klubben ønsker å bli europamestere de neste fire-fem årene. Denne ambisjonen er symbolisert ved signeringen av nasjonalstjernen Sander Sakhosen i fjor sommer etter 3 år i PSG (2017-2020) og tre til i Kiel.

Paris startet kampen veldig bra, tok en tomålsledelse (16-14) og dominerte den første perioden tilbake til garderoben. Så, uten å forstå hvorfor, når det var varmt, gikk motoren helt feil. Paris mistet volleyen sin, stammet mot det norske forsvaret, og plutselig haltet spillet.Paris slapp inn 22 mål de siste 30 minuttene. Veldig mye.

Det siste kvarteret ble et mareritt for Luka Karabatics menn, som bare scoret 5 mål i perioden. Denne feilen var uventet og nødvendigvis uheldig. PSG bør ikke vises på topp to av de foreløpige rangeringene på slutten av denne 7. dagen av gruppespillet, som avsluttes denne torsdagen med Kiel-Aalborg-sjokk.