Champions League Real Madrid v Manchester City: Et show å dele, De Bruyne og Vinicius fremragende målscorere

Fra starten av andre periode følte vi at Madrid ville ta kampen litt mer. Karim Benzema hadde den klareste sjansen allerede i det 50. minutt.

To minutter senere måtte Thibaut Courtois takle Kevin De Bruyne, selv om Citizen til slutt var offside.

David Alaba går også dit med sin avgjørende defensive gest for å hindre Holland i å utligne.

Deretter følger noen minutter med ild i Madrid-området, uten å vite hvor du skal henvende deg til byens forsvar, men motstå til tross for alt.

Det andre kvarteret var jevnere enn det første kvarteret av kampen. Madrid maksimerte sjansene, hadde ballbesittelse og enorme sjanser.

Med Rodrigo og Vinicius som stikker ballen for føttene på små rom, er det litt vanskelig for City å koble seg opp.

Og likevel vet vi det motsatte scenariet fra første omgang, da Madrids dominans ble omgjort til et Mancunian-mål. I kveld var det et egg som skulle klekkes mellom de to belgierne. Kevin De Bruyne slapp en fortjent potet selv, og lurte Thibaut Courtois fra utenfor feltet til 1-1 i det 68. minutt. Det var belgierens fjortende mål i Champions League og det sjuende utenfor feltet. Alle ventet på Holland og det var KDB som skilte seg ut.

Real tok et lite spark mot hodet og la det tilbake i hendene på Citizens.

Ederson viste seg avgjørende etter et kvarter mot Benzema som headet inn frisparket til Toni Kroos.

Møtet kan helt klart endre seg uansett, det er veldig godt utført og veldig konsekvent. Utfallet av denne semifinalen i første etappe er vanskelig å spå.

Sent i kampen nærmer vi oss Madrids vinnermål, Aurelien Choumeni prøver å komme dit med sin «collazo», men Ederson er på vei.

Poengsummen vil ikke endres lenger. Det er vanskelig å vite hvem som har fordelen foran det som kan bli en lovende returkamp.