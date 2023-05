Champions League: Tretten år etter Inters seier over AC Milan ser de dem i finalen

Den første finalisten i Champions League 2022-2023 er kjent! Etter å ha ledet med to mål på San Siro for en uke siden (0-2), kvalifiserte Inter seg til finalen med en knapp seier mot AC Milan (1-0) i returoppgjøret tirsdag kveld.

Dette er Romelu LukakuLastet kort tid etter timemerket (66′) som serverte sin «venn». Lautaro Martinez I det eneste formålet med konkurranse. De Neresuri Siden 2010 har de ikke klart å nå finalen etter å ha vunnet sin tredje store Ear Cup Jose Mourinho Mot Bayern München Daniel Van Buyton. Milan møter vinneren av oppgjøret mellom Real Madrid og Manchester City.

Akkurat som forrige uke viste Inter intensitet fra første sekund. Men denne gangen er det et motsatt svar. De Rossoneri Lærte leksa fra første omgang (2 mål på 11 minutter…) og skapte store sjanser. Men ute av stand til å lure årvåkenheten Inter og AC Surrender FtOnana Og Mignon, er de tilbake i spillet. På slutten av første periode gjorde Second City en stor redning foran Tseko For å opprettholde spenningen.

De fleste ventet på sin venstre side, Hernandez Og Leo, tilbake fra skade, skuffelse. Antatt å gjøre en forskjell, er det portugisiske geniet usynlig på tallerkenen sin og spiser rått Dumfries I god form.

Minuttene gikk og Inter scoret til slutt det befriende målet (1-0, 74′) gjennom Martinez, som ble servert på plassen av Lukaku, som hadde kommet inn i kampen noen minutter tidligere.

inngangerutseende Og Saelemaekers Da kan ingenting endres. Inter og Romelu Lukaku går til finalen!