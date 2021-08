Championship Round Championship

Etter å ha sluppet unna en sen frykt mot Millwall, holdt Fulham en sterk start på sesongen under sin nye manager Marco Silva.

Mål fra Alexander Mitrovic og 18 år gamle Fabio Carvalho ga tilskuerne en 2-0-ledelse på Ten Ground på 8-0 minutter, med den tidligere Arsenal- og Bournemouth-spissen Benik Apob som satte en spent slutt da han nådde sitt første mål. Millwall trakk en tilbake med bare tre minutter igjen å spille.

Jack Cooper var veldig nær å få en uavgjort, men etter at Fulham slo Huddersfield 5-1 i helgen sikret de seg topplassen i tabellen. Millwall -manager Gary Rowett nektet senere å irettesette hjemmesupportere for å provosere spillere ved å gå på kne før de sparket i gang.

“Vi må finne en bedre måte å bringe mennesker sammen,” sa han til Sky. “Jeg vil ikke kommentere individuelle beslutninger, men vi må finne en måte å bringe folk sammen. Denne gangen forårsaker 20 sekunder, 30 sekunder en slik splittelse i et spill. Fotball er en flott scene etter min mening, vi er alle sammen privilegert å få være en del av det, men det har makt til å hjelpe lokalsamfunn. Vi trenger hjelp til å finne en mer positiv måte å gjøre visse ting på. “

Stoke De har syv poeng etter 3-1-seieren Swansea, Målrettet med Nick Powell, Sam Glucas og Leo Osticard. Joel Pro innrømmet en sen trøst til Swansea, som bare har scoret ett poeng i sine tre første seriekamper under nye manager Russell Martin.

Andre steder, Cardiff Kom tilbake fra 2-0 mot Peterborough Takk til forsvarer Eden Flint for to mål for å holde dem ubeseiret denne sesongen. Harrison Burroughs og Siriki Templele ga Peterroe ledelsen etter en målløs første omgang, med Flint som scoret to poeng i de siste syv minuttene og slapp inn et poeng.

Victor Geogres scoret kampens eneste mål i første omgang Coventry Vant på Blackpool, Når Huddersfield Scoret en seier mot undersiden Preston Takk til Sepp van den Bergs selvmål i andre omgang.

Amari Bells innledende mål Luton Viste seg å være nok til å slå Barnsley Nathan Jones ‘side flyttet til tredje. Lesning Skapt nesten et comeback Byen Bristol Men Liam Moores sene mål satte Andreas Weimanns to mål ned 3-2.