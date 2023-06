Chantal Goya forteller om kaoset da hun var vert for sangeren hjemme hos henne (VIDEO)

Lørdag 10. juni mottok Bernard Monteil TPMP-folk En sanger som representerer mange generasjoner. Matthieu Delormeaus etterfølger inviterer Chantal Goya til C8 underholdningssuite. Johnny utnyttet sin tilstedeværelse for å minne ham om en historie om Holliday. «Du har Johnny i huset ditt, og han bodde til og med hos deg en stund«, begynte han til gjesten sin.

«Han var alltid hjemme fordi Sylvie Vardan og jeg ventet barna våre sammen. David ble født i august, sønnen min ble født i juni. Han kom hjem og Jean-Jacques (stående, mannen hennes, red.anm.) var ny. York. York Så jeg var «Olah, hva skal jeg gjøre med ham?» For det er ikke lett for Johnny å være hjemme» sa den 81 år gamle sangeren. og oversetter Shooter For å fortsette historien hans:Han sa til meg: «Jeg skal ta på meg Jean-Jacques sin pysjamas, jeg skal gå inn i sengen til Jean-Jacques». Jeg sier: «Det stemmer ikke, nei». Jeg går på barnerommet, låst, fordi jeg kjenner silkeapen. Så sa han til meg: «Kan du ta med noen venner?» «Ja Johnny, du er hjemme». Olala, 100 syklister på rue des Saints-Pérez!».

I november i fjor, ved mikrofonen til France Bleu, kom artisten allerede tilbake til denne overraskende begivenheten. «Han sa til meg: «Kan jeg invitere noen venner?» Jeg sa: «Ja, inviter hvem som helst». Og vent, 100 syklister ankommer rue des Saints-Pérez. Du kan forestille deg trangheten i gaten og så vibrerte den. Jeg trodde det var et jordskjelv. De kom alle hjem og jeg fikk panikk, men uansett, det var flott!hun sa.

