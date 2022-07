Charlene av Monaco bekrefter tilbakevending til nåde

Folket og kongefamilien

Prinsessen fortryllet rock and roll.

«Det store comebacket» «Triumphant Return»… Dager etter savnet av den berømte Paul de la Rose, tok Charlene opp for det i Paul de la Croix Rouge i Monaco. Mandag 18. juli klippet den 44 år gamle prinsessen en fin figur under det uunngåelige rockearrangementet.

Allestedsnærværende

Fast bestemt på å markere anledningen, spilte moren til Jack og Gabriella nyhetskortet ved å velge en satengkjole fra Prada. Alle Van Cleef & Arpels diamantsommerfugler er avviklet, en bekreftelse blant gullsmeder. Prinsesse Charlene og Adriana Garembeau, æresambassadør, konkurrerte i eleganse, Alicia Keys var vertskap.

Denne onsdagen 20. juli ventet en helt annen situasjon for den tidligere svømmeren. Sørafrikaneren sluttet seg faktisk til Roma for å finne pave Frans, en veldig viktig skikkelse for ham. I 2016 møtte han allerede den hellige far i Vatikanet under et privat intervju. En protestant av fødsel, prinsesse Charlene » Det ble vedtatt en fri og privat beslutning om full nattverd i den katolske kirke. I 2011.