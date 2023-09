Charlene av Monaco: Prins Albert fordømmer «løgnen» mellom dem

En utvandring som gir rom for tvil. Det er en vane nå: Monaco-baserte Albert prikket i-ene med magasinet. Prinsen av Monaco har svart på nye rykter om et par som har dannet seg med Charlene Wittstock.

sårende rykter

Livet i Sveits, møter med mannen hennes er planlagt «avtale», OFFISIELL INSTAGRAM-KONTO SLETTET… Sørafrikaneren skapte overskrifter for et bestemt magasin i løpet av sommeren, og sladderen i korridorene var like intens som alltid. «en løgn»Albert II ble fordømt i passasjene Corriere della Sera. «Charlene vil alltid være ved min side», Han insisterte i en italiensk avis. Siste bevis? Deres felles opptreden ved avsparket til Rugby-VM 2023 i Marseille 10. september. Sør-Afrika spilte mot Skottland.

Charlene av Monaco: Den hemmelige avtalen hun forsvant på sosiale nettverk

«Jeg forstår ikke alle disse ryktene som såret meg om at hun bor et annet sted, i Sveits, og de vil at vi skal arrangere møtene våre etter avtale.han la til. «Hun gikk gjennom noen tøffe tider for noen måneder siden, men gudskjelov overvant hun dem.», insisterte Grimaldis president. Alt på en gang?