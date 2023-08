Charlene fra Monaco er endelig tilbake i Sør-Afrika: etter et år med helseproblemer er hun tilbake i godt selskap.

Mens hun trives godt på berget der hennes to brødre har fulgt henne, har ikke prinsesse Charlene av Monaco mistet kontakten med landet hun vokste opp i. 40-åringen, en sørafrikansk hjerteknuser, prøver å finne røttene sine så ofte han kan. Men hvis hun endelig kom tilbake, skulle det ikke være slik for en kommende, siden hun ble tvunget til å være syk i flere måneder… om noen uker!

Faktisk vil Prins Alberts kone (og denne gangen i toppform!) delta i den første vannsykkelutfordringen på hjemmebane, så vil være i Johannesburg fra 15. til 17. september. Et arrangement arrangert av hennes bror Gareth og hennes svigerinne Chantal Wittstock for å samle inn donasjoner til Princess’s Foundation for lokale veldedige organisasjoner. Og hun vil ikke være alene om det: faktisk vil Monacos mann Albert følge henne!

«Vi er veldig beæret over å ha deres rolige høyheter prins Albert og prinsesse Charlene av Monaco til å delta på dette arrangementet for å støtte stiftelsens oppdrag.«, Santel Wittstock kunngjorde også at han utvilsomt skulle tro på ankomsten til svigersønnen Jack og svigerdatteren Gabriella. Men ingenting er sikkert: i midten av september skal tvillingene begynne på skolen igjen, og de vil ikke kunne gå sammen med foreldrene sine.

Charlene på sykkel?

Fra nå av gjenstår det å se om prinsesse Charlene planlegger å delta på arrangementet eller delta i handlingen! En toppidrettsutøver i mange år, frøkna har allerede deltatt i flere organiserte vannsykkelkonkurranser. Selv om ingenting er formalisert ennå på dette tidspunktet, er det usannsynlig at hun ønsker å reise tilbake dit.

Uansett, parets tilstedeværelse viser igjen nærheten mellom prinsesse Charlene og hennes to brødre, Sean og Gareth, som passer på henne og nå bor i nærheten. Utvilsomt kan de verste minnene fra 2021 glemmes: etterlatt i kjelleren, fikk den unge kvinnen ØNH-problemer og kunne ikke fly igjen på flere måneder. Prins Albert og barna hans Jacques og Gabriella måtte bo borte fra henne til hun kom tilbake, selv om hun tilbrakte noen uker på en klinikk igjen.

Denne gangen er det ingenting…men et opphold som lover å bli morsomt og morsomt!