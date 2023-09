Charlene fra Monaco gjør en ny makeover: «Hun er så vakker»

En tur som gledet innbyggerne. Det er høst og Charlene av Monaco Kunne ikke motstå trangen til å endre utseende. Den 45 år gamle prinsessen, som ble brun i mai, har vendt tilbake til sin favorittnyanse av blond.

«Vakre prinsesse»

Albert IIs kone prydet den monegaskiske seniorforeningen denne uken. «Prinsesse Charlene delte et vennlig øyeblikk på Place d’Armes under en kveld hun arrangerte for foreningen»Rapportere Monaco morgen Denne mandagen 25. september. En lokalavis delte flere bilder av Sør-Afrika på nettstedet. Bilder Monegasques, men Internett-brukere i sosiale nettverk er glade. «Jeg liker det lettere. Det er så vakkert”, “så vakkert som en blondine”, “en fantastisk prinsesse full av menneskelighet” eller “hun er så vakker med middels langt hår”.Vi kan lese at det var mange komplimenter på Instagram.

Charlene av Monaco bryter til slutt tausheten: «Glad og rolig»

Utgivelsen er et vakkert symbol etter en sommer preget fremfor alt av rykter om samlivsbrudd. Mange medier har bekreftet at Charlene, som kommer fra Monaco, nå bor i Sveits og ser mannen sin.Avtale».