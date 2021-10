Charlenes retur fra Monaco ble ytterligere utsatt: på sykehuset trengte hun en ny operasjon

Charlenes retur fra Monaco ble utsatt igjen på grunn av helsen hennes. Prinsessen ble tvunget til å bli i Sør -Afrika en stund, da det var på tide å operere igjen, kunngjorde stiftelsen hennes fredag.

Prinsesse Charlene av Monaco har vært strandet i Sør -Afrika siden mars i fjor. På vei dit for å delta i begravelsen og støtte neshornet, ble prinsessen til slutt tvunget til å bli der på grunn av en rekke helseproblemer. Kona til prins Albert II av Monaco kommer vanligvis tilbake til kansleren i slutten av oktober, men besøket er utsatt igjen.

“Den rolige prinsessen av Monaco vil bli satt under generell anestesi for prinsesse Charlenes siste operasjon. Prinsesse Charlene fra Monaco Foundation gratulerer med denne nylige prosedyren og helbredelsesprosessen“, Sa hans stiftelse i en uttalelse, men angav ikke operasjonens art eller pensjonisttilværelsen deretter.

Prinsesse Charlene, 43, fra Monaco, lider av en infeksjon i ENT -sfæren etter sinustransplantasjon som ble brukt for å plassere tannimplantater. Infeksjonen hindrer henne i å bli tatt på et fly, og den tidligere svømmeren lider av en infeksjon fra øre til nese til hals. I midten av august måtte Charlene også sende inn Kirurgi under generell anestesi. I september var hun kort Innlagt på sykehus etter sykdom. Etter å ha blitt frisk to måneder etter operasjonen, så det ut til at tilstanden hans var stabil …

Charlene de Monaco, som har dukket opp et par ganger på sosiale medier med sitt nye hårutseende, savnet mange viktige hendelser, for eksempel hennes 10 -års bryllupsdag med Albert eller barnas retur til skolen.