Charlenes retur til Monaco provoserte mange kommentarer

Det var prins Albert som annonserte at hans kone ville returnere til Monaco etter måneder i Sør-Afrika, på grunn av ØNH-komplikasjoner som krever operasjon og forbud mot å gå ombord på flyet. .

Prinsessen lovet også at legene nå har godkjent hennes retur til flyet. Den suverene prinsen bekrefter denne etterlengtede returen «før nasjonaldagen» 19. november.

I mellomtiden vil prinsen fly med tvillingene Jack og Gabriella over skoleferien for å delta på COP26 i Glasgow. Gjenforeningen av prinseparet kan finne sted i Dubai. Prinsen er ventet å besøke Verdensutstillingen 13. november.

I et intervju med magasinet “People” antydet han at prinsessen kan ha en sjanse til å dukke opp igjen offentlig, men at den endelige avgjørelsen først ville bli tatt i siste liten.

Prinsessens lange fravær provoserte mange kommentarer og spekulasjoner, spesielt i møte med motvillig og ofte dårlig kommunikasjon fra palasset. Prins Albert beklager at dette ble en konsekvens, men først ønsket prinsessen ikke å melde fra om helseplagene sine, som måtte kommuniseres sent.