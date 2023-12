Charleroi kom tilbake for å vinne mot Mechelen og rykke ut av nedrykksstreken

Etter fire kamper uten seier i Championship, returnerte Charleroi til å vinne på de beste tidene rett før vinterpausen startet. Noen dager etter et bekymringsfullt nederlag mot Sint-Druden vant Zebras tre mot ett mot Mechelen og forlot nedrykksstreken.

menn av Felice Massou Kampen kunne ikke ha startet bedre med en fantastisk heading som åpnet scoringen i det tredje minuttetAdam Jørgen Etter et frispark.

Litt før en halvtime, Den perfekte Guayacan Finner det perfekt Yusuf Silla Etterlater ingen sjanse Kayden Cooke. Hvis de ga opp et mål i andre omgang og skremte seg selv Norman BassettCarolos klarte å fullføre kampen perfekt og gi seg selv tre dyrebare poeng, spesielt takket være ett Herve Coffey Avgjørende på slutten av spillet. Den skadde keeperen måtte imidlertid gi fra seg plassen på pause, og i de døende sekundene av kampen scoret Jørgen to ganger for å drepe all spenningen og ga laget hans seieren.

Takket være denne seieren forlater Mazzus menn nedrykkssonen til fordel for RWDM og beveger seg innenfor et poeng fra dagens rival, for tiden nummer tien.

Sebraene reiser til Antwerpen 21. januar.