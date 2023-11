Charleroi, redusert til 10, led sitt tredje strake nederlag og tapte for Mechelen

Charleroi reiste til Mechelen for dag 14 av Pro League. Et rødt kort og en straffe ville ha drept Felice Massous menns håp om seier.

Dette er Rob Schoofs Han får kampens første sjanse i kampens 7. minutt. Men skuddet hans bommet på måletHerve Coffey. Mulighetene kommer ikke ettersom tiden går. Helt til det 28. minutt av kampen og et blokkert skuddHemans til Charleroi.

Mechelen (30.) hadde sjanser resten av omgangen flaggermus38 Bassett 47 Connaught og den 48 Bassett), men ingen mål. Det sto 0-0 til pause.

Andre periode fikk en dårlig start for Charleroi igjen. Norman Bassett, som har hatt en god kamp så langt, kommer ansikt til ansikt Hevre Coffey og pådrar seg en straff for en feil Damian Mark En person som tar direkte rødt kort. Frisører Konverterer og gjør 1-0. Det var allerede den femte straffen mot Charleroi denne sesongen. Bare Leuven er dårligere med seks. Med 10 mot 11 og et mål bak, begynner det å bli komplisert for laget. Felice Massou.

Mechelen fortsetter å presse (54. Bassett, 58.). Fullere), men også Charleroi (61 Dabpak) score uendret. Mazzu benytter sjansen til å endre angrepsoppstillingen etter en time. Kom deg ut Hemans, Bernier Og Dabpak. på plass, Stoolik, Guayacan Og Jørgen Mindre enn 30 minutter å vise.

Men i det 65. minutt hadde Mechelen en sjanse til å score det 13. skuddet. Poengsummen vil ikke endres lenger. Charleroi tapte for tredje gang på rad i mesterskapet. Sebraene ligger på 13. plass i mesterskapet og Mechelen har passert dem til 11. plass.