«Gårsdagens tur var veldig uvanlig fordi det på standen vår var flere Malinois-spottere (15 til 20) enn Charleroi-spottere. Malinoisene streifet tydelig rundt på tribunene og ønsket å være så synlige som mulig når det ikke egentlig var behov for det. Bortsett fra en organisert undertrykkelse (at pyroteknikk ikke er en forbrytelse husk) og supportere som røykte 2 eller 3 gryter oppførte seg på en uforståelig måte.

Ved utgangen av stadion dannet spottere og politifolk en sperre mellom Charleroi Stewarts buss og den første bussen til våre supportere, med batonger i hånden. Etter dette, og det er her vi går inn i surrealismen, provoserer disse menneskene som skal beskytte oss og sørge for at orden opprettholdes i utgangspunktet, og begynner å stirre på Karolos-supportere, noe som fører til det uunngåelige, dvs. spotters-politi-sammenstøtet. Mot supportere. Fra alle bevisene som ble samlet inn, fra de lokale spotterne (takket være deres ærlighet, ble de på ingen måte klandret for gårsdagens trøbbel), fansens trening (klubb-supporterforhold) eller noen vakter, var det tydelig at spotterne/politiet ventet. Den kan «treffe vallonen». De gasset over alt, gasset folk som urinerte bort fra handlingen, slo noen med nedsatt bevegelsesevne, og så videre, men de prøvde ikke engang å arrestere en av oss under konfrontasjonen (hvis noe, egentlig, hvis problemet kom fra Karolos-supportere).

Vi ba Charleroi-spotters om å sende inn en klage mot politiets tilstedeværelse på dette stedet. Vi undersøker også muligheten for en felles klage mot det samme politiet, men vi følte det var viktig å dele det som skjedde i går. Det er uvanlig at supportere som har tilbrakt en kveld på stadion for å se en kamp i fred, blir utnyttet av «politistyrker» uten egentlig grunn.

Kjære supportere av andre klubber, vi gjør dette for å advare dere som ser denne pressemeldingen hva som vil skje når dere reiser til Mechelen, fordi politiet i dette området opplever at dere er veldig nervøse. Men bortsett fra poengsummen gikk alt bra til da.

Til supporterne i Mechelen i går,

Så disse handlingene vil ikke gå ustraffet.

De Charleroi er Sportings 12. mannlige president»

Tidligere har Mechelen-politiet avgitt forklaring «Dusinvis av støttespillere» ble bøtelagt og det var ««Pyroteknisk utstyr antent i stort antall».

Politiet måtte bruke vannkanon etter lørdagens Red Alert FC Mechelen-Charleroi-kamp i Black Country: Charleroi er i våpenhvile.