Charleroi vil være vertskap for den største satellittfabrikken i Europa

Det er et storstilt prosjekt som er et av hovedelementene i den økonomiske oppgangen i Charleroi og Wallonia. «Til syvende og sist må 500 satellitter komme ut hvert år fra det fremtidige anlegget som skal bygges i Marcinelle,» Benoit Debre, president for Aerospacelab, forklarer. «Vi har forlatt oppstartsmodus for å vokse og doble våre ansatte hvert år. Vi er 130 ansatte og forventer å nå 260 ansatte neste år.«Og det håndgripelige nærmer seg. Det ble annonsert at byggearbeidene på anlegget starter i sommer.

Aerospacelab-satellitter vil tjene «Observere jorden. Vi trenger store prøver og mange bilder med forskjellige instrumenter for å observere planeten vår. Observere konsekvensene av klimaendringer, for eksempel. Satellitter er i bane rundt jorden slik at de bruker bare 7 minutter om dagen over Belgia, for for et eksempel. Du trenger mye data for å få et fullstendig bilde.» Så etterspørselen vil være veldig sterk, og ifølge Aerospacelab-tjenestemenn, «Det er ikke noe annet prosjekt av samme størrelse i Europa«.

NATOs forsvarsutvikling

Overvåking vil ikke bare ha sivile uttak. Ifølge utenriksminister Thomas Dermin, satellitt «Det kan ha prinsippet om dobbel bruk. Blandet bruk. Forsvaret er veldig interessert i å utvikle cyber- og romsikkerhet. Og vi vet at en euro brukt på forsvar ikke er lik en annen euro. Hvis vi investerer i amerikanske F-35, konsekvenser vil være i form av sysselsetting og produksjon.Svak her, og på den annen side, hvis vi investerer i satellitter som brukes til forsvarsetterretning, innser vi at alt kan produseres her, og i dette tilfellet, i Charleroi.

Bekreftelse fra EU-kommissær Thierry Breton: «Det ligger en stor utfordring i å utvikle uavhengigheten til romsektoren vår. Vi kan ikke regne med at russerne eller kineserne vil utvikle vår tilstedeværelse i verdensrommet. Vi har sett det over Ukraina. En satellitt har blitt angrepet. Så himmel og rom er to nøkkelelementer i forsvaret. Selv om den sivile utviklingen er viktig og mangfoldig. Slik som GPS og WIFI som vil gi tilkobling til avsidesliggende områder. «

Utfordringen for det belgiske forsvaret vil være å prøve å ikke stole på båndbredden som brukes av amerikanske satellitter, først og fremst. Disse kalles bruksandeler som Belgia har med nabolandene. Som om en slags satellittleie ikke tilhører deg. Om forsvarsminister Ludivine DidonderNye trusler må konfronteres, spesielt i Øst-Europa. Vi må fortsette å samarbeide med europeiske land. Det er bra å ha en belgisk satellitt. Men fremfor alt er det viktig å samarbeide om en gruppe satellitter som er nyttige for vårt europeiske forsvar.»