Charles de Ketelaires investering i Brugge

Den unge belgiske spissen fra AC Milan har bestemt seg for å utnytte sine økonomiske gevinster ved å investere i et eiendomsprosjekt.

Charles De Ketelers første sesong i Italia, etter å ha kommet til klubben fra Club Brugge for €35 millioner inkludert bonuser, har gått dårlig. Den unge belgieren har store problemer med å tilpasse seg og virker ikke avgjørende ennå.

Fotball er imidlertid ikke det eneste CDK tenker på. Sammen med flere medlemmer av familien har han faktisk søkt om miljøtillatelse på et hus som ligger i sentrum av Brugge.

Eiendomsprosjekt angår, iht Ny leilighetEt historisk bryggeri som dateres tilbake til 1400-tallet. Bygningen har stått tom siden 1931.

«Gjennom denne restaureringen får monumentet et nytt liv. Prosjektet åpner for omfattende restaurering, nødvendige vedlikeholdsarbeider og begrenset rekonstruksjon av kanalveggen og blokken i nivå med stallen. Igangkjøringen av bygget garanterer også at det vil fortsette. . Vedlikeholdes i fremtiden. Alle inngrep utføres med hensyn til eksisterende tradisjonelle elementer», heter det i forespørselen.