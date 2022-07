Charles de Keteler selv ønsker ikke å spille som han ikke vil mot Genk…

Mignolet er imperialistisk og Skov Olsen avgjørende: du skulle tro ingenting har endret seg på Brooks siden forrige sesongs andre runde. Og likevel… vi har ikke sett en klubb dominere på denne måten på lenge. Med et strålende Genk ville Mignolet på sine beste dager sikkert vunnet uten. Men den største endringen, bortsett fra Nielsens allerede imponerende bidrag, erstattet Wormer, som var helt oppslukt av timemerket, og De Keteler selv spiller ikke lenger.

Søndag nektet «CDK» å stå på resultatlisten, med innrømmelse av hans trener Carl Hofkens: «Jeg gjør alt for Charles, som fortsatt er en av spillerne mine. Men der, det er litt for mye for ham.. .» De Ketelere for å unngå skade før hans etterlengtede overføring eller til hans ledere. Denne berømte overføringen begynte nettopp å fungere sakte, fordi han trakk seg tilbake til press.

Leeds på jakt

Med AC Milan ville moren hans allerede ha funnet et hjem til ham i Lombardia, ting står fast, Paolo Maldini ønsker ikke å gjøre opp de 35 millionene som kreves og ser allerede ut til å flytte til et prosjekt (Zigek fra Chelsea, Zaniolo fra Roma eller Zielinski fra Napoli). Brugge skyver på sin side spilleren sin mot Leeds, klar til å betale 40 millioner, men «CDK» foretrekker selvsagt å spille i Champions League. Hva kunne han noen gang gjort… med Brooks!

Kort sagt, vi kan være på vei mot sommerens (verste) såpeopera, i et år hvor du absolutt ikke bør gjøre noe for VM.