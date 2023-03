Charles III blir kronet som Burger King i Berlin

Folket og kongefamilien

Morsomt tilbud. Charles III og Emmanuel Macron har bestemt seg for å avlyse monarkens etterlengtede besøk til Frankrike. Den britiske monarken og Camilla Parker Bowles hedret imidlertid sitt offisielle besøk i Tyskland. Det var deres første utenlandsreise siden Elizabeth II døde.

Kongeparet ankom Berlin onsdag 30. mars, og de tok raskt til seg folkemengden i den tyske hovedstaden. Mannen, som skulle krones 6. mai, ble arrestert av en velvillig som ga ham en overraskelsesgave av en pappkrone fra hurtigmatkjeden Burger King. «Det er for deg, hvis du vil ha det!» », Han fortalte henne med et smil. Litt flau avslo Charles III før han fortsatte sin vei. «Det ville vært flott, takk! », han svarte. Dette er ikke første gang paret har møtt denne situasjonen de siste ukene. Tidligere i mars ble Camilla Parker Bowles tildelt den samme kronen i Colchester, England. Videoen gikk viralt på TikTok, og fikk 1,8 millioner visninger.

Flott utsikt under en spasertur fra King’s til Berlin i dag.

Han ble kjærlig overrakt en krone – en Burger King av papir – og en velvillig sa høflig til ham: «Dette er for deg, hvis du vil ha det».

Charles sa med et bredt smil: «Jeg har det bra!» pic.twitter.com/KqHypSjopV

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 29. mars 2023