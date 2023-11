Charles III: Hvem var kongens lite kjente og tragiske elskerinne?

Denne 14. november, Kong Charles III feiret sitt 75-årsjubileum. Hvis prins Harrys sak åpenbart har fengslet britisk presse, har det også vært en mulighet til å snakke om monarkens noe tumultariske kjærlighetsliv. Og spesielt ett navn har dukket opp igjen.

Bare én «skjønte det»

Mens han var prins av Wales, hadde Charles romantiske forhold til to bemerkelsesverdige kvinner på 1980-tallet. Hvis ikke lenger Camilla Parker Bowles, ung elsker, elskerinne, kone og dronningkonsort, Lady Dale Tryon Nesten glemt.

Opprinnelig fra Australia og et pseudonym «Ganga» I følge Charles (hans australske opprinnelse og hans sprudlende personlighet, red.anm.), var han en nær venn av Lady Diana. Kjærlighetstriangel.

Prins Frederik av Danmark står i sentrum av en affære som har rystet det skandinaviske imperiet.

«Han Han sa at han så et lys og viste uten forvarsel om han kunne komme inn et øyeblikk. Jeg serverte ham en whisky og vi pratet før vi ble «litt koselige». hun sa. Hennes affære med Charles, sa hun privat, var hans eneste.Å virkelig forstå»Men det var Dramatiske konsekvenser i livet hans. Lady Dale traff virkelig bunnen da hun tok beslutningen om å forplikte seg fullt ut til prins Camilla. Mens han var på rehabilitering i 1996, Lady Dale skjermet seg fra vinduet, kan føre til alvorlige bivirkninger. Motedesigneren tilbrakte resten av livet i rullestol før hennes død Sepsis I en alder av 49. Onde tunger vil si at veien er klar for Kamila.