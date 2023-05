Charles III kroning: Er den britiske monarken i stil? Klærne hennes ble dekryptert

For hennes skreddersøm er leverandøren hennes Andersen & Shepherd i Savile Row. Han foretrekker bydresser med tre knapper to ganger. Når det gjelder skjorter, fulgte Charles rådene fra sin avdøde onkel Lord Mountbatten, som bare sverget ved Turnbull og Azar. Han har en forkjærlighet for diskrete former og fine linjer. For sine slektninger går han til samme butikk.

Når det gjelder skoene hennes, er det en må-ha Lobe. Mokkasinene hans er fra Wildsmith and Company. Kveldstøyet hans var selvfølgelig smoking, men også fløyelsjakker.

For sine militæruniformer – han var rundt femti – henvendte han seg til Gieves&Hawkes. Noen av dem er tilgjengelige i åtte utgaver som Evening, Tropical, Ritual… fordi administrasjonen deres ikke er en lett oppgave.

Suverenen bruker mansjettknapper, som han har en flott samling av. En av særhetene hans er å berøre mansjettknappene hans når han snakker.

Under oppholdet i Skottland bærer kongen en tradisjonell kilt fra House of Kinloch Anderson.

I 1993, da han skilte seg fra prinsesse Diana, så pressen på prinsenes garderobeutgifter. Overraskende nok var Charles» regning halvparten av Dianas, med tanke på at noen patenthavere ikke sendte regningen sin til Charles. Konklusjon: Charles bruker en betydelig del av budsjettet til å kjøpe klærne sine.

En konges betjent sørger for at alt fra medaljer til mansjettknapper, inkludert sokker og voksede sko, lages feilfritt. Da dronning Elizabeth og hertugen av Edinburgh ankom kong Bowdoins begravelse i Brussel i august 1993, bar prinsen feil bånd, ikke Leopoldordenen. Betjenten hans gjorde en feil i sin versjon av Kongo-dekorasjonen … en feil som kong Charles, kjent for sin utålmodighet og følelse av perfeksjon, ikke kunne tolerere.

