Charles III spiller det modernistiske kortet for sin kroning

Den nye monarken, som har vist et ønske om å modernisere kroningen sin lørdag 6. mai, vil avlegge eden som tradisjonen tilsier på engelsk, og lover å «forsvare den protestantiske troen» og beskytte den engelske kirken.

Men for første gang spiller representanter for jødiske, hinduistiske, sikhiske, muslimske og buddhistiske trosretninger en fremtredende rolle i seremonien.

Når kongen er kronet, vil de hilse ham og si: «Vi som naboer i tro anerkjenner verdien av offentlig tjeneste,» ifølge bevis utgitt av kontoret til erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, som leder seremonien.

«Vi er forent med mennesker av alle trosretninger og trosretninger i takksigelse og i tjeneste sammen med dere for det felles beste,» ville de gjenta.

Medlemmer av House of Lords (det øvre hus i parlamentet) som tilhører religiøse minoriteter, bærer også gjenstander av ikke-kristen betydning, for eksempel gullarmbånd og kongekåper.

Og Rishi Sunak, den første hinduistiske statsministeren i England, vil lese fra Bibelen.

Charles er en fast troende, men han har en langvarig interesse for andre religioner, og har tidligere sagt at han ønsker å beskytte ikke bare anglikanismen i det folkerike landet, men alle trosretninger blant sine landsmenn. Veldig forskjellig fra da dronning Elizabeth II ble kronet for 70 år siden.