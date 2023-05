Charles III’s Coronation: Highgrove, en økologisk monarks hagelaboratorium

I løpet av sine fem tiår som prins av Wales, kjøpte kong Charles III mange eiendommer i hele sitt land… Highgrove Manor i Sør-Wales, Gloucestershire, Vest-England. Et hjem hvor hertugen av Cornwall praktiserte sine sentrale miljø- og arkitektoniske prinsipper… Guidet tur.

Tre sjekkpunkter markerer inngangen til Highgrove Estate. For å besøke, må du bestille plass på forhånd og følge guiden. Under besøket, ikke ta frem telefonen eller ta bilder. «Eiernes personvern må respekteres.Guiden hvisker, Du vil møte veldig viktige mennesker.«Og ingen andre: i fire tiår var eieren ingen ringere enn Charles III.

En guidet tur tar besøkende gjennom et dusin hager: frukthagen, grønnsakshagen, hagen ved Lotusfontenen og hagen ved soluret. Crown: The Thyme Procession, som inneholder ikke mindre enn 70 forskjellige typer urter. «Opprinnelig var det en grusveiRosie Alderton, kurator for «Highgrove in Harmony»-utstillingen i London, forklarer. Hans majestet ville gjøre det mer estetisk, han plasserte steiner, bord der.«Manageren beundrer spesielt bildet av prinsen av Wales som kneler mens han planter timian:»Han tilbrakte hver helg der i fire måneder. Han sådde alt selv!«