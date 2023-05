Charles IIIs kroning: Buckingham slipper to nye offisielle bilder (BILDER)

Det første bildet ble tatt i tronsalen til Buckingham Palace. Charles har på seg kronen, kroningskåpen og alt tilbehør. Han sitter på en av tronene som ble opprettet for kong Edwards kroning.

Det andre bildet er tatt i samme rom, der kongeparet poserer med åtte sider og ledsagere. Prins George, som deltok på Charles sin kroning og ble med i prosesjonen, var en side. Charles bærer igjen statens krone og kronen, Camilla bærer dronning Marys krone og kronen hennes.