Charles Michael: «Jeg kan ikke svare på spørsmål om fremtiden min, det plager meg ikke mye fordi livet mitt består av uventede hendelser»

Europavalget avholdes i juni. Hvordan vil du delta i debatten om EUs fremtid?

Spørsmålet, som jeg ikke skal late som om jeg ikke forstår, hvis svaret er om jeg vil stille til valg, er det prematurt, og vi får se når den tid kommer. På dette tidspunktet er jeg fullt fokusert på arbeidet mitt.

Charles Michael: «Å unngå en regional konflikt mellom Israel og Hamas er en prioritet»

Er du redd for en topp under det belgiske og europeiske valget i 2024?

Vi må ikke frykte ekstremer. Vi må være sikre på at sunn fornuft, som også er en følelse av nyansering, vil seire. Enten i Belgia eller over hele Europa, trenger vi politiske ledere som forteller sannheten, forklarer hvordan situasjonen er og presenterer alternativer. Vi er ikke alle enige om hva som må gjøres for å skape flere arbeidsplasser, hva som må gjøres for å garantere mer sikkerhet, hva som må gjøres for oss selv, for barna våre, for å reformere systemet, for å reformere skolesystemet. Det er demokrati.

Men det er sikkert at vi er i en tid hvor sosiale medier, propaganda, feilinformasjon, såkalte informasjonsangrep gjør livet svært vanskelig for ærlige demokrater. De møter politiske motstandere som ikke nøler med å bruke demokratiets fordeler for å svekke systemet. Vårt ansvar, enten vi er til venstre eller høyre, når vi tror på disse demokratiets verdier, er det helt sikkert at alle disse verdiene er knyttet til det europeiske prosjektet.

baby Sosiale nettverk, propaganda, feilinformasjon, informasjonsangrep gjør livet svært vanskelig for ærlige demokrater

Som president i Europarådet har du vist stor interesse for internasjonale relasjoner, utenrikspolitikk og diplomati. Kan du tenke deg å vende tilbake til belgisk politiske liv når du innehar en posisjon som din?

Det er en enorm overlapping mellom fremtiden til Belgia og andre medlemsland, EU og Europas fremtid. De som ønsker å motsette den nasjonale interessen mot den europeiske interessen tar feil. Unionen trenger sterke, stabile, velstående og stabile medlemsland. Og medlemslandene trenger et sterkt, velstående og stabilt EU.

Du er bare 47 år gammel. Du er president for Det europeiske råd fram til slutten av dette året. Du var statsminister, partileder og belgisk minister. Hvor ser du deg selv om fem år?

Jeg kan ikke svare på dette spørsmålet, som ikke plager meg mye, fordi hele min politiske karriere har vært bygd opp av uventede hendelser.

Charles Michel: «Vi har ingen rett til å være lei av konflikten i Ukraina. Ukrainere kjemper for våre verdier og vår sikkerhet.