Charles og Camilas julekort gikk ikke igjennom

Folk og kongefamilien

Bildet av prinsen av Wales og hertuginnen av Cornwall har blitt kritisert.

Hvert år på julaften bærer den britiske kongefamilien et slør over sine gratulasjonskort. Lagt ut av Kate Middleton og prins William Bilde av Cambridge Totalt sett smiler alle av den kuperte bakgrunnen. “Veldig glad for å dele nytt familiebilde”, skrev de på Instagram. Men de utvalgte er delt av prins Charles og Camila Parker Bowles.

“En annen slutt”

Fremtidens konge og Fremtidig prinsessekone De har valgt å fremstå som maskerte menn og medarbeidere under Royal Ascot i juni 2021. Selv om det å ignorere epidemien er et akseptert redaksjonelt valg, er ikke alle enige i de mange tøffe kommentarene på sosiale medier. “For et merkelig bildevalg”, “En annen slutt”, “Ord savner meg”, “Katastrofale valg”, Les på Twitter. Noen britiske journalister, inkludert Chris Ship fra ITV News, tror filmen “Jeg vil snakke med alle som har slitt med disse maskene.” I løpet av året.