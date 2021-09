Charlie Nichols unngikk det keltiske opprøret da Dominic McKay ble avskediget i rugbybakgrunn som en “hanskedukke”.

Tidligere keltisk stjerne Charlie Nicholas Han mener Dominic McKays exit ikke er så farlig fordi han stemplet den avgåtte konsernsjefen som et “hanskeleke”.

Den tidligere sjefen for skotsk rugby sluttet dramatisk i forrige uke av personlige årsaker og tilbrakte noen måneder på jobb.

McKay ble hentet inn med en ny manager Ange Postegoglo Å føre tilsyn med den sårt tiltrengte gjenoppbyggingen i Parkhead.

Men selv om Nicholas ble inspirert av Aussie -sjefen, trakk han på skuldrene etter at manageren dro.

Han skrev med sin egen håndskrift Daily Express Spalte: “Er Dom McCains tid virkelig så store nyheter? Celtic Sparket for kontakt?

(Bilde: Getty Images)



“Etter de siste ukene har administrerende direktør avslørt at han trekker seg av” personlige årsaker “.

“Men det er ikke en dramatisk historie.

“Noen av ekspertenes kommentarer er humoristiske ovenfor, men disse menneskene forstår ikke den keltiske strukturen.

– I mange år har klubben blitt drevet av en regnskapsfører og en eier som ofte er fraværende.

“De har all makt og penger. Selv da de vaklet på Celtic -banen forrige sesong, fanget Rangers fremdeles sine gamle firmarivaler.

“Derfor forstår jeg ikke hvorfor McKays avgang er et stort problem. Hva trodde folk han skulle gjøre, som var helt annerledes enn forgjengeren Peter Lowell?

(Bilde: SNS Team)



“La oss bare si det sånn. McKay var en hanskedukke, han kom på Lovells anbefaling, det er majoritetspartnerens avtale. Thermode Desmond Var glad nok til å følge med.

“Etter det jeg har sett og hørt, tror jeg ikke at McKay har stor innflytelse på klubbens viktigste beslutninger.

“Hvis det ikke allerede er åpenbart, så etter å ha postet Postgoglos helgekommentarer, ‘Vi må være forsiktige med beskrivelsen av hvem som brakte meg til klubben’.

(Bilde: PA)



“Et titalls spillere ble brakt av Celtic over sommerens overgangsvindu på McCains klokke, men tror noen at han vet mye om Kyoko Furuhashi eller Cameron Carter-Vickers?

“Kom igjen, denne fyren har vært i kontakt med skotsk rugby før.”

Nicholas har anklaget den tidligere administrerende direktøren Peter Lovell for å ha for stor innflytelse på børspolitikken.

Han landet til støtte for McKay i sommer, og den tidligere Celtic -stjernen føler at den nye mannen Postecoglo nå er i førersetet.

Nicholas fortsatte: “Lovell var veldig innflytelsesrik i rekrutteringen under hans regjeringstid.

“Men du kan argumentere for at McCains mangel på fotballkompetanse burde ha gitt Postagoglo mer innflytelse.

“Celtic har ikke klart å kvalifisere seg til Champions League denne sesongen, og som et resultat kan det hende at klubben har bukket under for Aussie -managerens krav mer enn de ønsket.

“Så denne McKay -historien er ikke dramatiske nyheter.”