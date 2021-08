Charlie Watts: Jack’s True Love is a Rock Enrollment Legend | Charlie Watts

EDet er veldig synlig Charlie WattsHjertet var alltid i jazz. Han vokser håret langt, selv når han har på seg hippiebukser Rolling Stones Deres sataniske majestet passerte gjennom tiden, under hvilken han fremdeles var en kul popper som kunne se dårskapen rundt gruppen hans og arrogansen som raste i hjertet.

Smart kunne han ikke vise sin sanne musikalske lojalitet når han lekte med steiner. Da han ble ansatt fra Alexis Corner’s Blues Inc. i januar 1963, kort tid etter at han trente med de kommersielle jazzbandene, spilte han Jimmy Reid, Howlin ‘Wolf og Gjørmete vann Enkelhet er ofte vanskelig å oppnå, for å absorbere enkelheten til mester Chicago -blues -trommeslagere som Earl Phillips, Fred Down og Elgin Evans.

Den unike tilpasningen av hans unike tilnærming, med fokus på den faste ryggraden og unngå enhver form for dekorasjon, ble perfekt for steinene etter hvert som volumet steg og størrelsen på stativene økte, men det kunne ikke være lenger fra stilen til den beste moderne jazztrommeslagere han elsket. Favoritt Max Roach, Art Blake, Philly Joe Jones og Elvin Jones Utgivelsen av trommesettet fra sin støttende rolle gjorde dem i stand til å bli fulle deltakere i musikken, og la til en løpende kommentar til utviklingen som Horn Players. Miles Davis Og John Goldrane, Noen ganger til og med som en lik partner.

Watts, som vokste opp i pre-war prep på Wembley, sparte penger på å kjøpe 78-er gjennom Jelly Roll Morton og Johnny Dots. Charlie Parker Og Svimmelhet Gillespie. Da det første fulle settet ble gitt til ham ved å fjerne en banjo for å bruke kroppen og kroppen som en provisorisk tromme, tegnet han navnet “Chico” på hodet til det som var kjent i disse dager. Basstromme. Dette er en ære Chico HamiltonTrommeslageren i Los Angeles, som spilte en berømt kvartett med Jerry Mulligan og Chad Baker på begynnelsen av 1950 -tallet, likte en vane på slutten av det tiåret og dukket opp på skjermen i filmen Sweet Smell Off fra 1957. Suksess.

Watts, som aldri skammet seg over å se sin tendens til heltenes tilbedelse, viste fargene sine i første akt av sin uavhengige kreativitet. Da Stones toppet Storbritannias rangering for Oat to a Flying Bird, It’s All Over Now and Little Red Rooster, utgitt i 1964, brukte han sine ferdigheter som utdannet grafiker i et tynt sett med ord og tegneserier. For å illustrere Parkers historie (som han senere dekket med sine fem), ble den vakkert presentert som en slags barns myte.

Ian Stewart var hans sjelefrende i den tidlige inkarnasjonen av steinene, han var en pianist som elsket boogie-woogie og annen jazz, men han ble snart løslatt fra skuespilleren på grunn av sitt utseende. Road Manager i stedet. Watts måneskinnet med Stewart på Rocket 88 på slutten av 70-tallet, et bogey og jump-blues-band, og dets alternative lineup inkluderer gjester som Chris Barlow, Suite Money og Jack Bruce.

Stones finner alltid flere jazzklubber enn stadionene de spiller på nå. En ekstraordinært utvalg, fra spillere i popperioden til Courtney Pine, den 21 år gamle ukjente i starten av karrieren, satte han seg ned med sine andre leietakersaksofonister Danny Moss og Bobby Wellins. Don Weller Og Alan Skidmore. Jack Bruce Spilte cello – hans første instrument – og Stan Tracy Var på piano. Watts satt lykkelig i katten sin mellom to trommeslagere, gamle Bill Aiden og yngre John Stevens, mens han leste de klassiske arrangementene av Lester Leaps Inn, Stompin ‘at the Savoy og Prelude to a Kiss. Mick Jagger og Keith Richards Watts var glad hjemme for at barndomsdrømmen hans hadde gått i oppfyllelse.

Han var i stand til å gi et tilskudd fra inntektene som et springbrett til prosjektet, som turnerte i USA året etter. Senere brukte han bandets betydelige ledige tid for å komme tilbake til Ronnie Scott og andre steder. Og sangeren Bernard Fowler. Disse varme, løse versjonene av sanger som Stairway to the Stars og In Sentiment Mood ble spilt inn bare av den myke bakgrunnsflisen på stålbørstene i nærvær av Watts, som langt fra var sympatisk for den potensielle djevelen og gatekampsmannen. For å få musikken, men de var tydelig inderlige.

Med sitt lange og lojale vennskap med andre jazzmusikere som saksofonisten støttet han aldri det han spilte med sine andre Stones. Peter King Og fascisten Dave Green, kjent siden barndommen, er veldig viktig for ham. En annen nær venn er den amerikanske trommeslageren Jim Geldner, som Stones spilte inn et rytmebasert album med mellom turneene i 2000. Hver av platens ni sanger tar tittelen fra navnene på trommeslagerne han etterlignet: Roche, Blake, Kenny Clark, Roy Haynes og mange flere. Igjen ble han tvunget til å hylle dypt musikerne som beriket livet hans fordi han beriket andres liv på en annen plate.